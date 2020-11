POL-ROW: ++ Rollerfahrer bei Unfall im Kreisel verletzt ++ Unfallflucht hinter dem Stadthaus - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rollerfahrer bei Unfall im Kreisel verletzt

Heeslingen. Am frühen Dienstagmorgen ist ein 58-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Marktstraße verletzt worden. Eine 28-jährige Autofahrerin hatte den Mann gegen 6 Uhr vermutlich übersehen, als sie mit ihrem Audi in den Kreisel einfuhr. Beim Versuch auszuweichen, stürzte der Rollerfahrer. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Unfallflucht hinter dem Stadthaus - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag in der Zuwegung zum Parkplatz hinter dem Stadthaus an der Straße Am Pferdemarkt ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr stand dort ein weißer Lkw. Als der Fahrer zu seinem Lastwagen zurückkam, entdeckte er einen Unfallschaden im Frontbereich. Den dürfte ein noch unbekannter Autofahrer verursacht haben. Mitteilungen bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

