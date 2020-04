Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin flüchtet nach Verkehrsunfall - Führerschein weg

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 91-jährige Bergisch Gladbacherin ist am Montagmittag (20.04.) nach einem Verkehrsunfall von der Unfallstelle geflüchtet.

Die Seniorin war um kurz vor 13:00 Uhr mit ihrem Daimler auf der Reuterstraße aus Richtung Alte-Wipperfürther-Straße kommend in Richtung Nußbaum unterwegs. An der Aufpflasterung am Beginn der Bebauung rammte sie mit ihrem Auto einen Betonpfeiler am rechten Rand, obwohl die Fahrbahn dort noch fast sechs Meter breit ist.

Der Pfeiler wurde aus dem Boden gerissen und schleuderte vor die Beine einer 73-jährigen Bergisch Gladbacherin, die zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus.

Die Unfallverursacherin fuhr zunächst weiter in Richtung Nußbaum, wendete dort und kam mit einem platten Vorderrad erneut an der Unfallstelle vorbei. Zeugen versuchten durch Hupen auf den Unfall aufmerksam zu machen - aber vergeblich.

Die aufmerksamen Zeugen merkten sich das Kennzeichen von dem Daimler. Die Polizei traf die Seniorin wenige Minuten später in ihrer Wohnung an. An den Unfall konnte sie sich nicht erinnern. Nach Würdigung der Gesamtumstände wurde ihr Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. (rb)

