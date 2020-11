Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch auf dem Campingplatz ++ Falsche Polizeibeamte lassen nicht locker ++ 19-jähriger Fahranfänger mit über 1,4 Promille ++ Autofahrer unter Kokaineinfluss ++

RotenburgRotenburg (ots)

Einbruch auf dem Campingplatz

Zeven. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter auf dem Campingplatz an der Straße Sonnenkamp in ein Büro eingebrochen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf. In dem Gebäude suchten die Unbekannten nach Beute und wurden fündig. Mit Bargeld und Alkohol machten sie sich aus dem Staub.

Falsche Polizeibeamte lassen nicht locker

Zeven. Am Montagabend ist es erneut zu Anrufen von falschen Polizeibeamten gekommen. Sie meldeten sich bei einer 84-jährigen Frau und zwei Anwohnern des Vogelbeerweges. Allen versuchten sie die Geschichte eines soeben passierten Einbruchs durch eine rumänische Bande zu verkaufen. Bei einem Festgenommenen habe man einen Hinweis auf die Angerufenen gefunden. Alle machten alles richtig und legten auf.

19-jähriger Fahranfänger mit über 1,4 Promille

Deinstedt. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen betrunkenen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war kurz nach Mitternacht mit seinem Wagen in der Dorfstraße unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der 19-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der junge Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

Autofahrer unter Kokaineinfluss

Zeven. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain ist ein 29-jähriger Autofahrer am Montagabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatte den Wagen des Mannes gegen 19 Uhr in der Königsberger Straße gestoppt. Im Gespräch mit dem Fahrer erkannten die Polizisten Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach stand der Mann unter dem Einfluss von Kokain. Er musste eine Blutprobe abgeben.

