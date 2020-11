POL-ROW: ++ Zigarettendiebe unterwegs ++ Mit dem Fahrrad gestürzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Zigarettendiebe unterwegs

Kirchwalsede/Eversen/Sottrum. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter mindestens drei Zigarettenautomaten aufgebrochen. An der Bullenseestraße in Kirchwalsede, an der Dorfstraße in Eversen und in Sottrum an der Straße An der Bahn flexten die Unbekannten die Riegel der Automaten auf und nahmen die Zigaretten und das Bargeld heraus.

Mit dem Fahrrad gestürzt

Osterwede. Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad ist ein 59-jähriger Mann aus Gnarrenburg am Sonntagmittag verletzt worden. Er war gegen 13.40 Uhr in der Oeser Straße unterwegs, als er mit dem Vorderrad in ein Loch neben der Fahrbahn geriet und stürzte. Dabei zog er sich eine Fraktur des Fußgelenks zu.

