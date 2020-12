Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee-Böhringen, Lkrs. KN) Fahrzeuggespann ausgewichen und überschlagen - Zeugenaufruf (30.11.2020)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (30.11.) gegen 14.45 Uhr in der Fritz-von-Engelbert-Straße ereignet hat. Ein von der L 226 kommender 19-jähriger Fahrer eines Fiat fuhr in Richtung Böhringen, als ihm laut seinen Angaben in einer abschüssigen Linkskurve ein dunkelgrauer Transporter mit einem größeren Anhänger ohne Aufbau entgegenkam. Nach Angaben des 19-Jährigen soll der unbekannte Fahrer des Gespanns zu weit auf die linke Fahrspur gekommen sein, weshalb der 19-Jährige, um eine Kollision zu verhindern, nach rechts auf den Grünstreifen auswich. Hierbei kollidierte der Fiat mit einem Verkehrszeichen. Durch den Aufprall lenkte der junge Autofahrer nach links und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr zunächst quer über die Fahrbahn sowie den dortigen Grünstreifen mit Absenkung und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der Fiat blieb auf der Fahrerseite liegen, der 19-Jährige und sein 16-jähriger Mitfahrer konnten über das Beifahrerfenster aus dem Auto aussteigen. Vom Rettungsdienst wurde der leichtverletzte Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Fiat musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer oder dessen Fahrzeuggespann geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-, in Verbindung zu setzen.

