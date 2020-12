Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach-Kappel) Feuerwehreinsatz bei Kaminbrand (30.11.2020)

Niedereschach-Kappel, Schwarzwald-Baar-KreisNiedereschach-Kappel, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Kaminbrand ist es am Montagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, in der Tannenstraße von Kappel gekommen, nachdem die Bewohner eines Anwesens ihren Kachelofen angefeuert hatten. Eine stark erhitze Wand erzeugte eine schnell zunehmende Rauchentwicklung, sodass die Familie sogleich die Feuerwehr und den Kaminfeger alarmierte. Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen, wobei hierfür ein Teil einer Wand eingerissen werden musste, um an den eigentlichen Brandherd zu gelangen. Eine Brandwache wurde nach Beendigung der Löscharbeiten im Haus belassen. Im Einsatz waren die Feuerwehrabteilungen Niedereschach und Kappel. Die Bewohner mussten ihre Wohnung verlassen und wurden vorläufig im Feuerwehrhaus beherbergt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der in der Folge des Kaminbrandes entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

