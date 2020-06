Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Getränkemarkt

Einbeck (ots)

Einbeck (mue) Freitag 19.06.2020 - Samstag 20.06.2020

In der Nacht von Freitag 19.06.2020 auf Samstag 20.06.2020 dringen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Hansestraße in Einbeck ein. Aus dem Gebäude werden anschließend mehrere Zigarettenpackungen entwendet. Weiterhin verursachen die Täter Sachschaden an einer Tür des Gebäudes. Evtl. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag auffällige Beobachtungen in der Hansestraße geamcht haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Einbeck in Verbindung zu setzen.

