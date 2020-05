Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer hat die Radmuttern gelöst? - Raser erwischt - "Blaulichter" am BMW fielen der Polizei auf -- 10-jähriger Junge bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer hat die Radmuttern gelöst? - Offenbach

(mm) Zu einem folgenschweren Unfall ist es beinahe am Mittwochmorgen gekommen. Ein Mercedes-Fahrer war gegen 7.15 Uhr von der Karlstraße losgefahren; in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 166 brach sein Fahrzeug plötzlich aus. Nur mit großer Mühe konnte der Mann das Fahrzeug noch unter Kontrolle behalten. Der Offenbacher hielt sofort an und musste feststellen, dass an seinem Daimler vier von fünf Radschrauben fehlten, die fünfte war bereits gebrochen. Der Fahrer meldete dies anschließend der Polizei, die nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die zwischen Mittwoch, 0 Uhr und 7.15 Uhr, Beobachtungen am Abstellort des Fahrzeugs in der Karlstraße in Höhe der Hausnummer 4 gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim 1. Revier zu melden.

2. Zeugensuche nach Unfall mit Fahrerflucht - Offenbach

(mf) Bei einem Verkehrsunfall in der Lilistraße am Mittwochabend wurde ein Ford Galaxy beschädigt. Kurz vor 21 Uhr stellte ein Mann seinen grauen Galaxy am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 60 ab. Kurz danach fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seiner Limousine am rechten Fahrbahnrand entlang und touchierte den linken Außenspiegel des geparkten Autos. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Offenbar bemerkte ein 25 bis 30-jähriger heranfahrender Radfahrer den Zusammenstoß und teilte dem Besitzer des beschädigten Autos das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs mit. Der Zeuge des Unfalls und auch weitere mögen sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-0 bei dem 2. Polizeirevier in Offenbach melden.

3. Wer sah die Unfallflucht vor dem Schreibwarenladen? - Dietzenbach

(as) Dienstagvormittag parkte eine 27-jährige Frau aus Rüsselsheim gegen 10.40 Uhr ihren roten Golf auf einem Parkplatz in der Nibelungenstraße vor dem dortigen Schreibwarenladen. Eine 20-Jährige aus Dietzenbach parkte mit ihrem grauen 5er BMW ebenfalls vorwärts, in der angrenzenden Parkbucht. Offenbar als die Dietzenbacherin rückwärts aus der Parkbucht fuhr, touchierte sie hierbei den Golf der Rüsselsheimerin. Dabei wurde sie durch eine Mitarbeiterin des Schreibwarenladens beobachtet. Anschließend soll die 20-Jährige sich vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Nach kurzer Zeit konnte die BMW-Fahrerin ermittelt werden. Es stellte sich zudem heraus, dass sie offensichtlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 22-jährigen Fahrzeughalter aus Dietzenbach wird nun wegen Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von circa 900 Euro. Die Polizei sucht nun nach einem weiteren Zeugen, der den Zusammenstoß ebenfalls beobachtet haben soll. Es handelt sich um einen Mann mit kurzen glatten schwarzen Haaren, der zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem blauen Pullover, einer schwarzen Hose und hellen Schuhen bekleidet war. Dieser und weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

4. Reifen und Felgen geklaut - Dietzenbach

(mm) Drei Autos haben Unbekannte zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr, auf einem Firmengelände in der Lise-Meitner-Straße "tiefer gelegt". Die Täter schraubten an den abgestellten Personenwagen jeweils alle Räder ab und verschwanden mit den bereiften Felgen. Der Wert der 12 Felgen inklusive der Reifen wird auf etwas mehr als 14.000 Euro angenommen. Zeugen, denen Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Lise-Meitner-Straße aufgefallen sind, mögen sich bitte bei der Polizei in Dietzenbach (06074 837-0) melden.

5. Raser erwischt - Rodgau

(mm) Beamte der Polizeistation Dietzenbach haben am Mittwochabend von 22.45 Uhr bis kurz nach Mitternacht Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 174 zwischen der Waldackerkreuzung und dem Kieswerk durchgeführt. Die Strecke ist ein Unfallschwerpunkt hinsichtlich Wildunfälle. Bei der gut eineinhalbstündigen Kontrolle wurden acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Vier Fahrer müssen neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Einer von Ihnen hob sich deutlich hervor. Die Lasermessung ergab abzüglich der Toleranz einen Wert von 124 Stundenkilometern, obwohl nur 70 erlaubt sind. Den Rodgauer erwartet nun ein Bußgeld von 240 Euro, ein Punkt und ein Monat Fahrverbot, weil er 54 "Sachen" zu schnell war.

Bereich Main-Kinzig

1. "Blaulichter" am BMW fielen der Polizei auf - Hanau

(neu) Dass sich die Polizei für blaue Leuchten interessiert, dürfte an und für sich nichts Ungewöhnliches sein. Ganz anders jedoch, wenn es sich hierbei um blaue Nebelscheinwerfer handelt, die an einem 3er BMW angebaut waren. Ein solches Fahrzeug mit unzulässiger Beleuchtung war am Dienstagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, einer Funkstreife der Langenselbolder Autobahnpolizei aufgefallen, welche ihren Dienstwagen in der Leipziger Straße betankte. Bei der Kontrolle des Wagens mit Friedberger Kennzeichen stellte sich heraus, dass dieser gar nicht zugelassen und demnach auch nicht versichert war. Insofern vermuten die Beamten, dass bei dem erst vor wenigen Tagen 28 Jahre alt gewordenen Besitzer die Freude über das wahrscheinliche Geburtstagsgeschenk nur kurz währte. Den Hanauer erwartet nun eine Verkehrsstrafanzeige, die im Falle einer Verurteilung eine Geldstrafe nach sich ziehen könnte.

2. 10-jähriger Junge bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt - Gelnhausen

(neu) Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstagmittag ein zehn Jahre alter Junge, der mit seinem Rad unterwegs war, schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Verkehrsunfalles und sucht dabei nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand radelte der Schüler gegen 12 Uhr mit seinem Mountainbike die abschüssige Straße "Brunnenblick" hinab in Richtung Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich prallte er mit einem von rechts kommenden VW Golf zusammen, der von einem 20 Jahre alten Mann aus Höchst gesteuert wurde. Neben diversen Prellungen büßte der Junge bei dem Aufprall auch einen Zahn ein. Er wurde von einem Rettungswagen umgehend in eine Hanauer Klinik gebracht. Das Mountainbike des 10-Jährigen wurde erheblich beschädigt. Selbst an dem Auto entstand ein Schaden, der von der Polizei auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich auf der Wache in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 zu melden.

