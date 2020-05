Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Ohne Fahrerlaubnis am Steuer; Täterin forderte Handy; Jugendliche nutzen fremde Gartenhütte zum Chillen; Radlerin angefahren und geflüchtet, Unfälle wegen Ölspur und mehr

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt (1) - Offenbach

(neu) Weil er sich ans Steuer eines Kleintransporters mitsamt Anhänger gesetzt hat, ermittelt die Offenbacher Polizei seit Dienstag gegen einen 29 Jahre alten Mann aus Langenselbold. Der Verdächtige wurde gegen 12 Uhr in der Bieberer Straße angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er für dieses Gespann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Daher musste er das Gefährt an der Kontrollstelle stehen lassen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Im Falle einer Verurteilung muss er mit einer Geldstrafe und mehreren Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister rechnen.

2. Täterin forderte Handy - Opfer konnte davonlaufen - Heusenstamm

(aa) Ein junger Heusenstammer wurde am Sonntagvormittag in der Forststraße Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Die Kripo fahndet nun nach einer 16 bis 20 Jahre alten Täterin, die eine kräftige Statur, schwarze schulterlange Haare und zwei Piercings in der Nase hatte. Gegen 11.45 Uhr stand der Junge am Bahnhof. Die Unbekannte, die einen rosafarbenen Pullover trug, bedrohte ihn mit einer kaputten Glasfalsche und forderte sein Handy. Der Junge gab jedoch nichts heraus und rannte davon. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt (2) - Autobahn 3 / Rodgau

(neu) Einen 42 Jahre alten Mann aus Düsseldorf haben Zivilfahnder der Polizei am Dienstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen, weil er nach ersten Erkenntnissen mit einem Rover unterwegs war, obwohl er keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Der Mann wurde gegen 17.30 Uhr bei einer Routinekontrolle an der Rastanlage Weiskirchen kontrolliert, als er auf dem Weg in Richtung Aschaffenburg eine Pause einlegte. Dabei stellte sich heraus, dass sein Führerschein zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Für den Düsseldorfer endete damit die Fahrt auf der Raststätte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

4. Sattelzug gestoppt und Weiterfahrt untersagt - Rastanlage Weiskirchen BAB 3

(as) Am Dienstag stoppten Beamte der Autobahnpolizei einen lettischen Sattelzug mit knapp 24 Tonnen Stahlträgern auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen. Neben der festgestellten Überbreite von 2,80 Metern und einem unerlaubten Überhang von 1,60 Metern waren außerdem die Heckportale des Aufliegers verbotenerweise geöffnet. Dem Sattelzug wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren zum Abschöpfen des dadurch ermittelten Gewinns des Unternehmens in Höhe von über 3.400 Euro eingeleitet.

Hinweis: Ein Bild ist beigefügt.

5. Wer fuhr den Opel Mokka auf dem Supermarktparkplatz an? - Dreieich/Sprendlingen

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen ereignete, Zeugen. Gegen 11.30 Uhr stellte ein 59-jähriger Rodgauer an seinem grauen Opel Mokka, den er um 11 Uhr in einer Parklücke auf dem Supermarktparkplatz in der Robert-Bosch-Straße 15 abgestellt hatte, einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest. Ein Autofahrer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Rodgauers angefahren und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne seine Personalien zu hinterlassen und ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 1.300 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

6. Pakete vor Haustür gestohlen - Zeugen gesucht - Egelsbach

(as) Am Dienstagnachmittag erhielt ein 46-Jähriger drei Pakete, welche durch den Paketboten vor seiner Haustür seines Einfamilienhauses "Am Heilgenstock" abgestellt wurden. Gegen 15.30 Uhr bemerkte der Sohn des Geschädigten, dass ein Mann gerade dabei, ist die Pakete auf einem Fahrrad mitzunehmen. Verständigt durch seinen Sohn eilte der 46-Jährige dem Dieb nach. Auf seiner Flucht verlor der Täter ein Paket. Nachdem der Bestohlene den Mann kurzzeitig aus den Augen verloren hatte, fand er ihn in der Nähe auf einer Parkbank sitzend. Dort konnte der 46-Jährige den Langfinger stellen. Hierbei kam es zu einer Rangelei. Dem Geschädigten gelang es jedoch nicht, den circa 25 Jahre alten, 1,85 Meter großen und etwa 110 Kilogramm schweren Mann festzuhalten, so dass sich dieser losreißen und in Richtung des Egelsbacher Bahnhofs flüchten konnte. Der bislang unbekannte Täter trug schwarze kurze gekräuselte Haare, eine blaue OP-Maske und war mit einem blauen langärmligen Hemd und einer Bluejeans bekleidet. Er führte einen großen schwarzen Rucksack und ein schwarz-mattes Mountainbike mit sich. Auffällig soll auch seine hohe Stimmlage mit Akzent gewesen sein. Die Regionale Ermittlungsgruppe West in Dreieich hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

7. Jugendliche nutzen fremde Gartenhütte zum Chillen und flüchten - Zeugen gesucht - Seligenstadt

(as) Unbekannte Jugendliche hatten vermutlich Langeweile, als sie am Dienstagabend in einer fremden Gartenhütte ihre Zeit verbrachten. Gegen 19.45 Uhr beschädigten sie zunächst das Garteneingangstor, um auf das Gartengrundstück in der Kleingartenanlage zu gelangen. Anschließend hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand den Riegel samt Hängeschloss von der Gartentür, um in das Innere der Hütte zu gelangen. Dort stellten sie die vorhandenen Stühle samt Sitzkissen auf und "chillten", bis sie von einem Nachbarn entdeckt wurden. Danach flüchteten sie zu Fuß in Richtung Jahnstraße (Innenstadt). Ersten Erkenntnissen zufolge, soll es sich um fünf Personen im jugendlichen Alter gehandelt haben, die alle samt dunkel bekleidet waren. Einer hatte einen weiß/blauen Pullover getragen. Zwei von ihnen trugen einen Rucksack. Davon soll ein Rucksack von der Marke Adidas mit weißen Streifen gewesen sein. Die Ermittlungsgruppe in Seligenstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Vorsicht - falsche Polizisten rufen an! - Altkreis Hanau

(neu) Eine ganze Reihe von Anrufen falscher Polizeibeamter vermeldet aus aktuellem Anlass die Polizei in Hanau und warnt die Bevölkerung vor Trickbetrügern. Insbesondere in den Abendstunden des Dienstags wurden aus Bruchköbel, Freigericht, Rodenbach, Langenselbold und Hasselroth mehrere solcher Vorfälle gemeldet. Die Masche der Betrüger ist bereits hinlänglich bekannt: In Bruchköbel meldete sich zum Beispiel ein "Oberkommissar Heiland aus Hanau" bei einem Anwohner und erzählte etwas von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft und einem Zettel mit Adressen, den man dabei gefunden habe. Eine dieser Adressen sei der nun Angerufene. Ziel der Ganoven bei dem Telefonat ist es, zu erfahren, ob der Angerufene Geld oder Wertsachen zu Hause hat, die er nun "schnell in Sicherheit bringen müsse". Hierzu würde alsbald ein ziviler Beamter erscheinen, dem man alles anvertrauen könne. Die Polizei warnt dringend davor, fremden Menschen am Telefon derlei Auskünfte zu geben oder gar Geld und Wertgegenstände an der Wohnungstür auszuhändigen. Offenbar kennen jedoch immer mehr Menschen die Tricks und sind bereits vorgewarnt. Zumindest am Dienstagabend hatten die Betrüger jedes Mal Pech und blitzten bei ihren vermeintlichen Opfern ab.

2. Wer hat den Roller gestohlen? - Hanau

(as) Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Rollerdiebstahl beobachtet haben. Am Dienstag gegen 19.30 Uhr stellte ein 59-Jähriger seinen weißen Piaggio MP3 500 LT Motorroller in der Herrnstraße in Höhe des dortigen Barber Shops auf dem Parkplatz ab und verriegelte das Lenkradschloss. Als er um 20 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Der Wert des Rollers beläuft sich auf 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sich Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Drei Unfälle wegen Öl auf der Fahrbahn - Gelnhausen und Gründau

(mm) Zahlreiche Anrufe gingen bei der Polizei am Montagnachmittag, zwischen 15 und 15.35 Uhr ein, weil auf den Straßen zwischen Gelnhausen/Roth und Gründau/Rothenbergen eine Ölspur über mehrere Kilometer sei. Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei rückten unmittelbar, nachdem sie informiert wurden, aus. Besonders betroffen waren die Landesstraße 3333 (Leipziger Straße), der Grasweg, die Rudolf-Walther-Straße, der Meerholzer Landweg, die Industriestraße, die Wiesenstraße, die Bahnhofstraße sowie die Frankfurter Straße. Gegen 16.20 Uhr war es dann auch aufgrund des auf der Straße befindlichen Öls zu drei Verkehrsunfällen innerhalb von nur vier Minuten gekommen. Sie ereigneten sich alle im Bereich der Leipziger Straße und der Rudolf-Walter-Straße in Höhe des Gründauer Kreisels. Beim ersten Unfall war ein Nissan Micra auf einen Opel Astra gefahren. Nur eine Minute später krachten ein 5er BMW und ein Ford KA aufeinander und letztendlich kollidierte ein Opel Zafira zwei Minuten später mit einem Renault Clio. Bei allen Unfällen wurde niemand verletzt; der Schaden bei den Fahrzeugen wird zusammen auf 1.400 Euro geschätzt. Die Kosten für die Straßenreinigungsarbeiten dürften allerdings wesentlich höher sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Heizöl-Transporter den Brennstoff auf der Fahrt verloren hat. Die Ermittler bitten nun dringend Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

4. Autofahrerin fährt Radfahrerin an und flüchtet - Zeugen gesucht - Maintal/Dörnigheim

(as) Dienstagnachmittag befuhr eine Autofahrerin mit ihrem weißen Nissan Juke die Berliner Straße in Richtung Opeleck. Kurz vor dem Kreisel Berliner Straße / Zeppelinstraße / Wilhelmsbader Straße überquerte eine 27-Jährige mit ihrem Fahrrad die Berliner Straße am dortigen Zebrastreifen in Höhe der Hausnummer 130 von der Wilhelmsbader Straße kommend. Dabei übersah die Autofahrerin die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und Sturz, bei dem sie sich Verletzungen am Schienbein und Knie zuzog. Die Autofahrerin soll nach der Kollision zunächst ausgestiegen, dann aber nach kurzem Wortgefecht wieder eingestiegen und ohne sich um die Verletzte zu kümmern in Richtung Baumarkt weitergefahren sein. Glücklicherweise zog sich die Radlerin keine schlimmeren Verletzungen zu. Bei der Autofahrerin handelt es sich um eine etwa 40 Jahre alte Frau mit heller Bekleidung, schwarzen schulterlangen Haaren und einem asiatischen Erscheinungsbild. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Wer war der Mann in Uniform? - Sinntal

(mm) Einen gehörigen Schrecken hat ein 55 bis 60 Jahre, 1,70 bis 1,80 Meter, kräftiger, dicker Mann einer Hausbewohnerin in der Oberdorfstraße (30er-Hausnummern) in Altengronau eingejagt. Der Unbekannte, der eine Halbglatze, einen Oberlippenbart und dickbehaarte Augenbrauen hatte, war am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, vor das geöffnete Küchenfenster getreten. Er forderte die Frau in der Küche auf, ihm die Haustür zu öffnen, weil er eine "Corona-Kontrolle" durchführen wollte. Weil sie nicht gleich reagierte, habe der Mann, der eine blaue Uniform und eine weiße Schildmütze trug, sie dann mit einem Messer bedroht. Sie schloss daraufhin schnell das Fenster - die Haustür öffnete sie auch nicht. Der Fremde, der den Anschein erweckte, er sei Polizeibeamter, verschwand daraufhin. Die Hausbewohnerin erwähnte bei der späteren Anzeigenaufnahme, dass dieser Mann bereits vor einigen Tagen, diesmal mit einem weißen Diensthemd bekleidet, vor der Tür gestanden hat. Die Polizei in Schlüchtern fahndete am Dienstagmittag sofort unter der Einbindung von zwei Funkwagen der Polizeiinspektion Bad Brückenau und einem Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Hessen nach dem unbekannten "Uniformierten". Bislang liegen keine weiteren Erkenntnisse auf die Person vor, daher nimmt die Wache in Schlüchtern weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06661 96100 entgegen.

Offenbach, 13.05.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell