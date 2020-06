Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht aufgeklärt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudheimer Straße 36-38, Donnerstag, 18.6.2020, 11.00 bis 14.35 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Donnerstagvormittag, gegen 11.00 Uhr wurde ein unbeschädigter Pkw Audi A1 auf dem Parkplatz der BBS 1 in Northeim abgestellt. Der Eigentümer stellte bei seiner Rückkehr zum Pkw einen frischen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde zuvor ein anderer Pkw Audi beobachtet, der gegen das geparkte Fahrzeug fuhr und sich anschließend entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Über das abgelesene Kennzeichen und weitere Recherchen konnten die eingesetzten Beamten eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Göttingen als flüchtige Unfallverursacherin ermitteln. Gegen die 18-jährige wurde ein entspechendes Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1.500,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell