Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (kal)

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 19. Juni 2020, ereignete sich in der Zeit von 15:10 Uhr bis 16:10 Uhr auf dem Parkplatz des Warenhauses Marktkauf in Einbeck ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw am hinteren linken Kotflügel. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlasssen bzw. ohne die Polizei zu informieren. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 1.500 Euro beziffert. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

