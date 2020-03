Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Lenkräder gestohlen

Bocholt (ots)

Auf Fahrzeugtechnik abgesehen hatten es Unbekannte am Wochenende in Bocholt. Dort ereigneten sich mehrere ähnlich gelagerte Fälle:

- Am Hasenkamp bauten die Täter das gesamte Lenkrad aus einem Mercedes aus. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten sie eine Scheibe an dem Wagen eingeschlagen. Tatzeitraum: Samstag, 15.00 Uhr, bis Montag, 07.50 Uhr.

- Ebenfalls das Lenkrad ausgebaut haben Unbekannte aus einem BMW an der Gellerstraße. Auch dort schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Tatzeitraum: Sonntag, 19.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr.

- Die gesamte Armatur samt Tachoeinheit, Bordcomputer und Navigationssystem bauten die Täter an der Raesfeldstraße aus einem BMW aus. Wie die Täter in diesem Fall an ihre Beute gelangten, steht noch nicht fest. Tatzeitraum: Sonntag, 22.00 Uhr, bis Montag, 05.55 Uhr.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

