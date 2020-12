Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Farbschmierereien am Rathaus - Weitere Zeugen gesucht (30.11.2020)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-KreisDonaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Politisch motivierte Farbschmierereien hat am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ein bislang unbekannter Mann am Rathaus in Donaueschingen angebracht. Der Täter beschmierte den äußeren Treppenaufgang sowie die Empore zum Haupteingang mit Parolen, die der linken Szene zugeordnet werden können. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und folgende Beschreibung des Täters abgeben: ca. 175 cm groß, schlank, schwarzes Kapuzen-Shirt, schwarze Trainingshose, schwarzer Mundschutz, schmale Augenpartie. Der Unbekannte flüchtete nach Entdecken in Richtung Mühlenstraße. Personen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel.0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

