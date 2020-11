POL-OG: Ortenaukreis - Anrufe

Polizeipräsidium Offenburg

Zu mindestens zwei so genannten Schockanrufen kam es am Mittwochnachmittag in Achern. Den Angerufenen wurde wahrheitswidrig erzählt, dass ein naher Verwandter in einen tödlichen Autounfall verwickelt worden wäre und jetzt dringend Geld für die Schadensregulierung benötige. In beiden Fällen erkannten die Angerufenen die perfide Masche, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei. Darüber hinaus kommt es im Bereich des Ortenaukreises derzeit wiederum zu Anrufen von angeblichen Polizeibeamten. Bei allen Anrufen geht es letztendlich nur darum Gelder von den Angerufenen zu erlangen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass kein Polizist am Telefon Gelder von Bürgern fordert. Daher der Hinweis: Beenden sie solche Gespräche und verständigen sie die Polizei. /ag

