Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mehrere tausend Euro Sachschaden

GaggenauGaggenau (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag. Beamte des Polizeireviers Gaggenau kümmerten sich gegen 16.45 Uhr um den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in der Bismarckstraße. Die Fahrerin eines BMW missachtete ersten Erkenntnissen zufolge beim Linksabbiegen aus der Waldstraße in die Schulstraße die Vorfahrt eines die Bismarckstraße befahrenden Ford-Lenkers. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell