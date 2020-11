Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Auto aufgebrochen

AppenweierAppenweier (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.50 Uhr und 17 Uhr an einem VW in der Straße "Am See" zu schaffen. Der Unbekannte schlug das Dreieckfenster an der hinteren rechten Tür ein, gelangte aber dadurch nicht in das Fahrzeuginnere. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07805 9157-0 entgegen.

