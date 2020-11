Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Nach Auffahrunfall leicht verletzt

BühlBühl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochnachmittag auf der K3749. Ein 63-jähriger Volkswagen-Lenker befuhr diese gegen 14:15 Uhr, als er an der Einmündung zur Rheintalstraße aufgrund eines vorfahrtsberechtigten Radfahrers halten musste. Vermutlich erkannte dies eine hinter ihm fahrende 26-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Ford dem Volkswagen auf. Hierbei wurde der 63-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell