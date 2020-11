Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Bei Sturz mit dem Rad Verletzungen zugezogen

Bad Peterstal-GriesbachBad Peterstal-Griesbach (ots)

Verletzungen, die sich eine Frau bei dem Sturz mit ihrem Fahrrad am Mittwoch zugezogen hat, führten am Nachmittag zu dem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Die Radfahrerin war in Begleitung wenig unterhalb der Alexanderschanze im Wald unterwegs, als sie gegen 14:30 Uhr zu Fall kam. Nachdem der Nachhauseweg zuerst selbständig angetreten werden konnte musste aufgrund zunehmender Schmerzen nach kurzer Zeit die Besatzung eines Rettungshubschraubers eingesetzt werden, welche die 53 Jahre alte Frau in eine Klinik nach Tübingen brachte. /ma

