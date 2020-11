Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Flucht gestellt

Nachtragsmeldung

GaggenauGaggenau (ots)

Die Flucht des 21-jährigen Autofahrers führte im Zeitraum zwischen kurz vor 13.30 Uhr und 14 Uhr mit hoher Geschwindigkeit und mit waghalsigen Manövern durch die Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen der verfolgenden Beamten war es hierbei lediglich dem Zufall zu verdanken, dass keine Unbeteiligten zu Schaden kamen. So soll der grüne Benz unter anderem mehrfach über Bordsteine manövriert worden sein. Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden unter der Telefonnummer 07225 98870 dringend um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Ursprungsmeldung vom 25.11.2020, 14.48 Uhr

Gaggenau - Nach Flucht gestellt

Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt wurde am heutigen Mittwochmittag einem 21-jährigen Mercedes-Fahrer zum Verhängnis. Beamte des Polizeireviers Gaggenau wollten den Mann kurz vor 13.30 Uhr aufgrund der Ordnungswidrigkeit einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei trat der junge Erwachsene in die Eisen und flüchtete mit hohem Tempo durch die Innenstadt. Im Bereich der Fußgängerzone stieg der Flüchtende aus seinem Wagen aus und suchte von hier dort aus fußläufig in Richtung Murgpark das Weite. Im Bereich einer Spielothek in der Friedrich-Ebert-Straße gelang es den uniformierten Verfolgern, den 21-Jährigen zu stellen und vorläufig dingfest zu machen. Im Zuge ausführlicher Überprüfungen stellten die Ermittler fest, dass die Flucht des Tatverdächtigen gleich mehrere Gründe gehabt haben dürfte. Der Mann war nämlich ohne Führerschein, dafür jedoch unter dem mutmaßlichen Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten eine geringe Menge Rauschgift. Nach einer angeordneten Blutprobe sieht der Tatverdächtige gleich mehreren Unannehmlichkeiten entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell