POL-OG: Gaggenau - Nach Flucht gestellt

Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt wurde am heutigen Mittwochmittag einem 21-jährigen Mercedes-Fahrer zum Verhängnis. Beamte des Polizeireviers Gaggenau wollten den Mann kurz vor 13.30 Uhr aufgrund der Ordnungswidrigkeit einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei trat der junge Erwachsene in die Eisen und flüchtete mit hohem Tempo durch die Innenstadt. Im Bereich der Fußgängerzone stieg der Flüchtende aus seinem Wagen aus und suchte von hier aus fußläufig in Richtung Murgpark das Weite. Im Bereich einer Spielothek in der Friedrich-Ebert-Straße gelang es den uniformierten Verfolgern, den 21-Jährigen zu stellen und vorläufig dingfest zu machen. Im Zuge ausführlicher Überprüfungen stellten die Ermittler fest, dass die Flucht des Tatverdächtigen gleich mehrere Gründe gehabt haben dürfte. Der Mann war nämlich ohne Führerschein, dafür jedoch unter dem mutmaßlichen Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten eine geringe Menge Rauschgift. Nach einer angeordneten Blutprobe sieht der Tatverdächtige nun gleich mehreren Unannehmlichkeiten entgegen.

