POL-OG: Lahr - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Ein abgeschlepptes Fahrzeug und mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in der Schwarzwaldstraße. Eine 60-Jährige befuhr diese gegen 8:00 Uhr, als sie nach rechts in die Straße "im Schillinger" abbiegen wollte. Hierbei kam sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers mit ihrem BMW nach links ab und kollidierte mit dem Skoda eines 46-Jährigen, welcher aus der Straße "im Schillinger" nach links auf die Schwarzwaldstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der BMW der Frau war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro.

