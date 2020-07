Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Geschädigter gesucht

Ratzeburg (ots)

31. Juli 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.07.2020 - Schwarzenbek

Bereits am 29.07.2020, gegen 10.20 Uhr ist es in der Compestraße in Schwarzenbek zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein Fahrzeug bei einem Parkvorgang beschädigt. Konkrete Angaben zum geschädigten Fahrzeug liegen nicht vor, so dass die Polizei auf diesem Weg nach dem Geschädigten sucht. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen, etwas größeren Pkw mit einer Beschädigung am Heck handeln. Auch ist bekannt, dass es eine RZ-Zulassung habe.

Die Polizei Schwarzenbek hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem geschädigten Fahrzeug. Der Halter bzw. Nutzer des Pkw melde sich bitte unter der Telefonnummer 04151/8894-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell