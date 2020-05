Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Randalierer verletzt Polizeibeamtin

Koblenz (ots)

Am gestrigen Abend wurde der Koblenzer Polizei ein lautstarker Streit zwischen einem Paar in der Hohenzollernstraße gemeldet. Hierbei soll der Mann über mehrere Autos gelaufen sein und den Mitarbeiter eines nahegelegenen Supermarkts geschlagen haben. Vor Ort wurde das Paar angetroffen, der Mann stand offenbar merklich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Beim Versuch, die Parteien zu trennen, schlug der 46-jährige Koblenzer einer Beamtin mit der Faust ins Gesicht und konnte anschließend nur mit erhöhtem Personalaufwand und unter Einsatz von Pfefferspray gebändigt und in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Die verletzte Beamtin war nicht mehr dienstfähig. Den Beschuldigten erwarten mehrere Strafanzeigen.

