Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kontrolle von Mountainbikern im Stadtwald Boppard

Im Bereich des Stadtwaldes in Boppard kommt es vermehrt vor, dass Mountainbiker den Wald befahren ohne die Waldwege zu nutzen. Es werden darüber hinaus zum Teil auch eigene Trails mit Sprungschanzen gebaut. Dadurch werden zum einen Jungpflanzen und Bäume beschädigt, sowie das Wild mit seinen Jungtieren gestört. Weiterhin kommt es vor, dass Wanderwege mit einer geringen Breite, neben den Wanderern auch durch Mountainbiker genutzt werden. Hierdurch ergeben sich teilweise gefährliche Situationen für Wanderer und Radfahrer. Gemeinsam mit den zuständigen Förstern wurden am 30.05.2020 Kontrollmaßnahmen an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtwald Boppard durchgeführt. Dabei konnten Radfahrer festgestellt werden, welche sich neben den Wegen im Wald bewegten. Diese müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Der Wald dient der Erholung und dabei sollte eine Beschädigung der Natur vermieden werden. Das Fahren mit Mountainbikes abseits von Waldwegen, insbesondere auf schmalen Wanderwegen, ist deshalb nicht erlaubt. Die Polizeiinspektion Boppard appelliert zudem an eine gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Radfahrern und Wanderern.

