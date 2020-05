Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Einbruch in Tankstelle - Eigentümer einer Leiter gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht auf Freitag (07.05. - 08.05.) sind bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Bielefelder Straße eingebrochen.

Die bislang Unbekannten ließen eine Aluleiter an dem Tatort zurück, welche noch keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte. Die Leiter könnte aus der Nachbarschaft der Tankstelle stammen. Es handelt sich um eine dreiteilige Aluleiter.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu er Leiter, aber auch zu dem Einbruch in vergangenen Woche geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 0524 1869-0 entgegen.

