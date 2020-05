Polizei Gütersloh

POL-GT: Brandstellen im Wald - Zeugen informieren die Rettungskräfte

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - In der Nähe der Straße Am Bußberg haben Zeugen am Mittwochabend (13.05., 19.30 Uhr) Rauch aus dem Wald wahrgenommen.

Die Kräfte der Feuerwehr konnten zwei kleinere Brandstellen im Unterholz ausfindig machen. Diese waren schätzungsweise 2qm groß und ca. 10m voneinander entfernt im Unterholz. Angaben zu der Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Ermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen rund um den Brandort gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell