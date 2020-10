Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201023 - 1096 Frankfurt-Gutleutviertel: Navi nach Diebstahl aus Pkw sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 4. Polizeireviers haben am Donnerstag, den 22.10.2020, einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Wertsachen aus einem Fahrzeug gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 10:00 Uhr einen Autoknacker, der sich an einem am Untermainkai abgestellten Pkw zu schaffen machte. Er konnte noch sehen, wie sich dieser mit einem Mietfahrrad von dem Fahrzeug in Richtung Baseler Platz absetzte, als er die Polizei verständigte. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten den Flüchtigen wenig später im Bahnhofsviertel und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Als dieser mit dem Fahrrad von der Taunusstraße in die Elbestraße einbog, gelangte er zunächst außer Sichtweite. Nach einem Zeugenhinweis entdeckte ihn die Streife kurz darauf wieder und führte eine Personenkontrolle bei ihm durch. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere griffbereite Messer sowie ein Pfefferspray auf.

Zudem konnte in seinem mitgeführten Rucksack das mutmaßlich Diebesgut, unter anderem ein Navigationssystem, aufgefunden werden, das die Beamten sicherstellten. Die Streife eröffnete dem 45-jährigen Mann daraufhin die Festnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

