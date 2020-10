Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201023 - 1095 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Fahrraddiebstahl verhindert

Frankfurt (ots)

(dr) Ein Passant konnte am Donnerstagnachmittag einen Mann dabei beobachten, welcher auf der Mainzer Landstraße das Schloss eines abgestellten Rades knackte. Noch bevor sich dieser mit dem Fahrrad aus dem Staub machen konnte informierte der Zeuge zwei in der Nähe befindliche Polizeibeamte, die den späteren Beschuldigten, einen 39-Jährigen, noch vor Ort festnahmen. Das nun ungesicherte Fahrrad stellten die Beamten sicher sowie ein Messer, das der Festgenommene in seiner Hose einstecken hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

