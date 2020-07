Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Feuerlöschboot mit Farbschmierereien beschädigt - Zeugen gesucht

Konstanz, 30.07.2020 (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 28.07.2020 auf Mittwoch, den 29.07.2020, beschädigten bislang unbekannte Täter das am Konstanzer Yachthafen stillliegende Löschboot der Feuerwehr Konstanz mit Graffiti-Farbschmierereien. Die beiden Schriftzüge in der Größe von jeweils 10 x 10 cm wurden mit einem schwarzen Permanentmarker an der Schiffswand aufgemalt. Die Konstanzer Wasserschutzpolizei sucht Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen im Bereich des Liegeplatzes des Bootes oder auf dem Feuerwehrboot selbst wahrgenommen haben. Hinweise bitte unter Tel. 07531/5902-0 an die Wasserschutzpolizeistation.

