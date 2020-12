Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A864, Donaueschingen, Bad Dürrheim) Unfall beim Überholen

A864, Donaueschingen, Bad DürrheimA864, Donaueschingen, Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Unfall während eines Überholvorgangs ist es am gestrigen Montagabend auf der A864 gekommen. Ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer fuhr gegen 17.20 Uhr von Donaueschingen kommend in Richtung Bad Dürrheim. Im Bereich des Autobahndreiecks Bad Dürrheim wollte er ein anderes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit der linken Fahrzeugfront gegen die Schutzplanke. Hierbei wurde sein linkes Vorderrad abgerissen und er schleuderte zunächst zurück auf die Fahrbahn, kam dann nach rechts von dieser ab in eine Böschung und schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

