Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auf anderes Fahrzeug aufgefahren

VS-VillingenVS-Villingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Montag gegen 20.30 Uhr auf der K 5709 ereignet hat. Eine 24-jährige Autofahrerin wollte vom Nordring kommend nach rechts in Richtung Nordstetten abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer, der hinter ihr in dieselbe Richtung unterwegs war, erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Mercedes der Frau auf. Hierdurch entstand an dem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Auto des 20-Jährigen wurde in Höhe von rund 2.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

