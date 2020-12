Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Wenden "Im Wolfsbühl" anderes Fahrzeug gestreift und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise (30.11.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, im Bereich des Anwesens "Im Wolfsbühl 17" gekommen. Vermutlich beim Wenden streifte ein derzeit noch Unbekannter einen dort abgestellten VW Tiguan und richtete so mehrere hundert Euro Sachschaden an dem geparkten Wagen an. Ohne sich weiter um den verursachten Schaden an dem Tiguan zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.

