Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfall zwischen Fahrradfahrern

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitagmittag, den 04.09.2020, um 12:35 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 70jähriger aus Neustadt/Weinstraße fuhr mit seinem Fahrrad hinter einer 75jährigen Fahrradfahrerin aus Baden-Württemberg über die Fußgängerampel in Höhe des Rathauses. Als die Fahrradfahrerin plötzlich stehen blieb, konnte der Neustadter nicht mehr rechtzeitig ausweichen und blieb mit seinem Lenker am Lenker der Fahrradfahrerin hängen. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der 70jährige und fiel auf die Fahrradfahrerin. Diese verletzte sich hierdurch an der Hüfte und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, ein Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

SB: Madeleine Weber



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell