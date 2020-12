Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schura - Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Unfall bei der "Viehweide" fordert rund 5000 Euro Schaden (30.11.2020)

Schura - Spaichingen, K 5913, Landkreis TuttlingenSchura - Spaichingen, K 5913, Landkreis Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Montagabend zwischen Schura und Spaichingen im Bereich der "Viehweide" auf der Kreisstraße 5913 passiert ist, hat rund 5000 Euro Sachschaden an einem Mercedes der C-Klasse gefordert. Der 59-jährige Fahrer des Mercedes war gegen 18.30 Uhr auf der K 5913 von Schura in Richtung Spaichingen unterwegs, als er in der letzten scharfen Kurve vor der "Viehweide" von der Fahrbahn abkam und hierbei seinen Wagen und mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigte. Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen.

