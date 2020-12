Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Landkreis Rottweil) Vollbrand einer Garage im Kanalweg (01.12.2020)

Zu einem Vollbrand einer Garage und einem dabei nach ersten Schätzungen entstandenen Sachschaden in Höhe von 40.000 bis 50.000 Euro ist es am frühen Dienstagmorgen im Kanalweg von Vöhringen gekommen. Gegen 04.20 Uhr entdeckte ein Nachbar den Brand, verständigte den Hauseigentümer und dieser wiederrum die Feuerwehr. Trotz dem sofortigen Einsatz der Feuerwehr mit den Abteilungen Vöhringen, Wittershausen und Sulz konnte nicht verhindert werden, dass die mittlerweile im Vollbrand stehende Garage vollständig abbrannte. Eine Rettungswagenbesatzung traf vorsorglich an der Brandstelle ein, musste jedoch nicht eingesetzt werden. Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen. Auch war an dem in unmittelbarer Nähe befindlichen Wohnhaus des Anwesens nach erster Einschätzung kein Sachschaden entstanden. Die Polizei hat die notwendigen Ermittlungen zu der noch nicht bekannten Brandursache eingeleitet.

