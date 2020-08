Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfall in Lemwerder gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 24. August 2020, kam es in der Niedersachsenstraße in Lemwerder zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 46-Jähriger aus Lemwerder mit seinem Fahrrad die Niedersachsenstraße in Richtung Stedinger Straße. Auf Höhe der Einmündung zum Hansering, übersah er den vorfahrtberechtigen Pkw, der vom Hansering nach rechts in die Niedersachsenstraße abbog. Der 46-jährige Radfahrer stieß in der Folge mit dem Pkw zusammen und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Am grauen Opel des 83-jährigen Unfallbeteiligten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Schaden am Fahrrad des 46-Jährigen wurde auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-115 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

