POL-KN: (Hardt, Landkreis Rottweil) Rund 27.000 Euro Sachschaden nach heftigem Unfall an der Kreuzung Schramberger Straße und Königsfelder Straße (30.11.2020)

Rund 27.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend, gegen 21.20 Uhr, an der Kreuzung Schramberger Straße, Königsfelder Straße, Sulgener Straße und Mariazeller Straße ereignet hat. Ein 56-jähriger Fahrer eines Opels wollte - von der Schramberger Straße kommend - an der Kreuzung mit abknickender Vorfahrtsregelung geradeaus beziehungsweise halb links auf die seitlich etwas versetzte Mariazeller Straße abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen von rechts nahenden Mitsubishi, dessen 59 Jahre alter Fahrer von der bevorrechtigten Königsfelder Straße die Kreuzung geradeaus in Richtung Sulgener Straße überqueren wollte. Bei einer folgenden und heftigen Kollision der beiden Autos wurde der Mitsubishi-Fahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Mann vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Bei dem Unfall war auch eine zufällig vorbeikommende Besatzung der Feuerwehr Hardt anwesend und hatte sich zunächst um die beteiligten Autofahrer gekümmert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

