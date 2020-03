Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann in psychischem Ausnahmezustand belästigt Reisende

Biberach(Baden)/Offenburg (ots)

Ein 44-Jähriger soll gestern Abend gegen 21:00 Uhr in einem Nahverkehrszug zwischen Biberach(Baden)und Offenburg mehrere Reisende verbal belästigt und auch körperlich angegangen haben. Als ihn eine Streife der Bundespolizei nach seiner Ankunft im Bahnhof Offenburg in Empfang nahm, richtete sich seine Aggressivität auch gegen die Beamten. Er widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Beamten fortlaufend. Der labil wirkende deutsche Staatsangehörige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht.

