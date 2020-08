Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - 49-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Wilsum (ots)

Gestern Abend kam es auf der Uelsener Straße in Wilsum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Daimler die Uelsener Straße in Richtung Wilsum. Als er beabsichtigte nach links in die Eichenallee abzubiegen, erkannte dies eine hinter ihm fahrende 49-Jährige zu spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Frau aus und kam daraufhin mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

