Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mehrzweckhalle brennt aus

Meppen (ots)

Gestern Abend kam es an der Dieselstraße in Meppen aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand in einer privat genutzten Mehrzweckhalle mit angeschlossenem gewerblichen Bürokomplex. Entdeckt wurde das Feuer durch eine Streife der Polizei Meppen, die die Feuerwehr alarmierte. Der Brand griff auf die gesamte Halle über und zerstörte das Inventar. Darunter befanden sich unter anderem mehrere Motorräder, ein Wohnwagen sowie ein Boot. Ein Übergreifen der Flammen auf den Bürokomplex konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Nach erster Einschätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

