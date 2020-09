Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto kommt von der Straße ab - Fahrer unverletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 31.08.2020, gegen 20 Uhr, fuhr ein Citroen-Fahrer auf der L152 von Rippolingen in Richtung Willaringen. Aus unbekanntem Grund kam er im Kurvenbereich von der Straße ab und wurde am Waldrand zwischen zwei Bäumen gestoppt. Der 53-jährige Mann blieb unverletzt. An seinem Citroen entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

