Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Körperverletzung durch Unbekannten

Freiburg (ots)

Am gestrigen Montagvormittag, 31.08.2020, teilt ein Mann der Polizei gegen 09:30 Uhr telefonisch mit, dass er soeben im Bereich der Opitzstraße von einem Unbekannten angegangen wurde.

Der 80jährige Geschädigte wurde auf Höhe der Hausnummer 5 unvermittelt von einem ihm unbekannten Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen, entwendet worden sei allerdings nichts.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, bekleidet mit einer roten Sportjacke und einer schwarzen Hose (ggf. Jogginghose). Er hatte ein unrasiertes Gesicht und wurde als südländisch bzw. arabisch aussehend beschrieben. Gesprochen wurde nichts.

Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Seepark. Der Geschädigte zog sich Verletzungen am Jochbein und an der Lippe zu.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0761-8824221.

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell