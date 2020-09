Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Kenzingen: Fahrzeug gerammt und geflüchtet

Freiburg (ots)

Am Montagabend, um 20.52 Uhr, befuhr ein Klein-LKW die B 3 (Umgehungsstraße) von Kenzingen in Richtung Herbolzheim. In Höhe des Sportplatzes überholte ihn ein nachfolgenden Mercedes und verursachte hierbei einen massiven Streifvorgang. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Mercedes Fahrer, versuchte im weiteren Streckenverlauf links an einer Verkehrsinsel über die Gegenfahrbahn vorbeizufahren, überfuhr jedoch mit seiner rechten Fahrzeughälfte die Verkehrsinsel und zog sich hierbei weitere erhebliche Beschädigungen an seinem Fahrzeug zu. Bedingt durch das Unfallgeschehen (ausgelöste Airbags, luftleere Reifen) verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete letztlich in einem angrenzenden Wiesengelände. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, das der 57-jährige Fahrzeugführer nicht unerheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

