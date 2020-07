Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß beim Rangieren

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 05.07.20, gegen 19.30 Uhr, stieß eine 36-jährige Fahrerin eines Sattelzuges aus Bad Wünnenberg mit dem Auflieger beim Rangieren auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Uslar gegen eine Straßenlaterne. Der Laternenmast knickte dadurch um, so dass ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR entstand. Am Auflieger beträgt der Sachschaden ca. 2.000 EUR.

