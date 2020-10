POL-HB: Nr.: 0677--Ermittlungen nach Sachbeschädigungen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Obervieland, Wehrstraße Zeit: 14.10.20, 12.35 Uhr

Unbekannte Täter sprühten in Habenhausen mehrere Schriftzüge, darunter polizeifeindliche Parolen, auf die Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei wurde am Mittwochmittag in die Wehrstraße gerufen. Auf die Fahrbahn hatten bislang unbekannte Täter "FCK NZS. FCK AFD. ACAB.", in weißer und roter Farbe gesprüht.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

