Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0675 --Kiosk mit Schusswaffe und Messer überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, Lüssumer Ring Zeit: 13.10.2020, 20:40 Uhr

Am Dienstagabend überfiel ein bewaffneter Räuber einen Kiosk in Bremen-Blumenthal. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nachdem bereits am Sonntag, den 04.10., der Kiosk am Lüssumer Ring ausgeraubt worden war, siehe dazu Pressemeldung 0645, überfiel gestern wieder ein bewaffneter Mann denselben Kiosk. Mit einer schwarzen Schusswaffe in der einen und einem Messer in der anderen Hand betrat er um 20:40 Uhr den Verkaufsraum. Sofort bedrohte er den 63 Jahre alten Inhaber und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Nachdem der Kioskbesitzer ihm das Geld in eine blaue Plastiktüte steckte, flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Lämmerweg. Der 63-Jährige blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Wie bereits beim Überfall am 4.10. wird der Täter auch dieses Mal von Zeugen als etwa 30 Jahre alt und 1,85 Meter groß beschrieben, außerdem trug er einen hellblauen Mund-Nasen-Schutz. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann einen schwarzen Hoodie, eine dunkle 7/8 Hose und ein blauweißes Hemd mit Streifen. Außerdem hatte er dunkelgraue Sneaker mit weißen Socken an.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888.

