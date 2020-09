Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 3,54 Promille; Mann belästigt Passanten und leistet Widerstand-

Hamburg (ots)

Am 25.09.2020 gegen 12.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen aggressiven Mann (m.21) am S-Bahnhaltepunkt Sternschanze vorläufig fest. Zuvor belästigte der Mann in aggressiver Form Passanten am Bahnsteig. Bundespolizisten wiesen den tschechischen Staatsangehörigen auf sein Fehlverhalten hin. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien leistete der Beschuldigte erhebliche Widerstandshandlungen und musste gefesselt dem Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona zugeführt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,54 Promille. Ein Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest, der Mann bekommt in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung.

