Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,5 Promille: Per Haftbefehl gesuchter Mann belästigt Reisende- Festnahme am Hamburger Hauptbahnhof-

Hamburg (ots)

Am 18.09.2020 gegen 09.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.58) am Hauptbahnhof fest. Zuvor belästigte der deutsche Staatsangehörige am Eingangsbereich lautstark mehrere Reisende. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei wies den Mann auf sein Fehlverhalten hin und überprüfte anschließend die Personalien. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme!

Seit Januar 2020 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe wegen mehrfacher Bedrohung nicht gezahlt und sich anschließend auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt. Jetzt hat der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest im Bundespolizeirevier ergab einen Wert von 2,52 Promille. Nach entsprechender Kontrolle durch einen Arzt wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

