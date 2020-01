Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau, alkoholisiert Unfallflucht begangen - Ermittlungen in Hessen

Mainz (ots)

Mittwoch, 01.01.2020 - 03:26 Uhr

Ein aufmerksamer Anwohner kann in der Neujahrsnacht eine Unfallflucht beobachten. Der Täter wird später in Hessen ermittelt. Einem 23-jähriger Weisenauer fallen in der Neujahrsnacht drei Personen im Ortskern von Weisenau auf. Einer der Männer wirkt dabei deutlich alkoholisiert. Dieser steigt kurz darauf in einen PKW ein und fährt los. Dabei beschädigt er einen geparkten PKW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzt er seine Fahrt jedoch fort. Der Zeuge kann sich jedoch das Kennzeichen merken und der Polizei sofort über Notruf mitteilen. Weil es sich dabei um ein Fahrzeug aus Hessen handelt, wird die Polizei in Rüsselsheim beauftragt die Halteranschrift zu überprüfen. Dort wird der 24-jährige Fahrer auch um kurz nach vier Uhr angetroffen. Ein Alcotest ergibt einen Wert von 1,39 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen wurde eingeleitet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

