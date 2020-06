Polizei Paderborn

POL-PB: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

33165 Lichtenau (ots)

Samstag, 20.06.2020, 21:27 Uhr

33165 Lichtenau-Blankenrode, Zur Altenauquelle

Zur Unfallzeit befuhr ein 35jähriger VW-Fahrer die Ortsdurchfahrt in Blankenrode in Richtung Meerhof. Kurz hinter dem Ortsausgang bog dieser nach links in eine Grundstückszufahrt ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 50jährigen Rennradfahrer. Dieser prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen die rechte Fahrzeugfront des VW und schleuderte über das Fahrzeug hinweg. Mit schweren Kopfverletzungen blieb der Rennradfahrer auf der Fahrbahn liegen. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Spezialklinik nach Bielefeld. Während der Unfallaufnahme war die gesamte Fahrbahn für ca. 2 Stunden gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6000 EUR.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell